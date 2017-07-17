مناظير لعمليات جراحية للأجنة داخل الأرحام
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مناظير لعمليات جراحية للأجنة داخل الأرحام

  • 17 يوليو/ تموز 2017

يطلعنا محمد طه على تقنيات مستخدمة في عمليات التنظير الباطني التي تجرى على الأجنة داخل الأرحام والتي تساهم في نجاح هذه العمليات بشكل كبير. من هذه التقنيات الاندوسكوب وهو المنظار الذي يستخدم عادة في إجراء هذه العمليات. محمد يأخذنا في رحلة للتعرف على الجهود المبذولة في سبيل تطوير كل جزء تقني من ذلك المنظار