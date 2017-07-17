مناظير لعمليات جراحية للأجنة داخل الأرحام

يطلعنا محمد طه على تقنيات مستخدمة في عمليات التنظير الباطني التي تجرى على الأجنة داخل الأرحام والتي تساهم في نجاح هذه العمليات بشكل كبير. من هذه التقنيات الاندوسكوب وهو المنظار الذي يستخدم عادة في إجراء هذه العمليات. محمد يأخذنا في رحلة للتعرف على الجهود المبذولة في سبيل تطوير كل جزء تقني من ذلك المنظار