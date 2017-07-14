انتقدت بعض وسائل الاعلام تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون خلال زيارته القصيرة إلى باريس. وهناك من وصفها بغير اللائقة و غير المريحة. فماذا قال لها ؟ قال لها "أنت في حالة جيدة للغاية

"in such good shape". ومضى ثم التفت ليضيف كلمة "جميلة " Beautiful.

وهناك من يرى أن النكت التي تتضمن تمييزا ضد النساء عموما، هي من أسوأ التصرفات، خصوصا في مكان العمل.

وكثيرا ما تحدث خلافات في أماكن العمل بسبب تصرفات قد يعتبرها البعض غير مهنية. تحدث علي أوجانة إلى الدكتور محمد ابراهيم، مدير التطوير المؤسسي بشركة نوفا للأدوية في مصر، وسأله في البداية عن العوامل التي تؤدي إلى حدوث التجاوزات في مكان العمل.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو السلوكيات المهنية بين الزملاء

هذه عينة من آراء بعض الموظفين العرب في كل من الجزائر وفلسطين جمعها لنا مراسلا اكسترا من الجزائر عبد المومن لعرابي ومن فلسطين منار مدني .وكان السؤال الرئيسي : هل يجب تحديد خطوط حمراء واضحة في العلاقة بين الموظفين ؟ ام يجب ترك الأمر للمعايير السائدة في المجتمع وللموظفين أنفسهم؟