تتناول حلقة دنيانا هذا الأسبوع موضوع المحاكم العسكرية وإحالة المدنيين عليها. لماذا يُحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية؟ وهل في ذلك خرق لحقوق الانسان؟ وهل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعني أنه هنالك قصورا في القانون المدني؟ وهل في ذلك إلغاء لمعنى العدالة؟

تناقش الحلقة أيضا موضوع عقوبة الإعدام في العالم العربي مع ارتفاع نسب الجرائم. فهل تردع عقوبة الإعدام التفلت الأمني والقتل العشوائي؟ وهل تُطبق أو يُعاد تفعيل تطبيق هذه العقوبة في عدد من البلدان العربية؟

أسئلة عدة تطرحها حلقة دنيانا لهذا الأسبوع.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة نجاة العبيدي من تونس وهي محامية وناشطة حقوقية وسياسية ومحكومة بالسجن ستة أشهر لاتهامها بالمسّ بمعنويات الجيش، لبنى فريالي قاضية من المغرب، وسارة الشريف من مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" من مصر. كما يشارك بالرأي في هذه الحلقة المدعي العام العسكري اللواء سيد هاشم من مصر.

وتستضيف الحلقة أيضا زياد عاشور من جمعية "عدل ورحمة" من لبنان.