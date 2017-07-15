إكسترا في أسبوع مع قاسم خطيب

ضيف بي بي سي إكسترا في أسبوع هو قاسم خطيب المدير العام لمركز "عوشاق" للفنون، تحدثنا مع ضيفنا عن الفنون التراثية وكيف يمكن الحفاظ عليها، كما تحدثنا معه حول كسر القوالب التقليدية المتعلقة بالمرأة. وتطرقنا معه إلى الحديث حول وسائل التواصل الاجتماعي وكيف خلقت واقعاً معاشاً لم يعد بالإمكان وصفه بالافتراضي. وعرجنا معه على ذكرياته مع مدينة الخليل التراثية العريقة وما يميزها من تقاليد أصيلة بالإضافة إلى مواضيع كثيرة أخرى.