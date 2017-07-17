يزور أنيس القديحي جامعة TUM في ميونيخ ويكتشف تقنيات كراسي متحركة يتم التحكم به عبر حركة الرأس. تستخدم هذه التقنية النظارات الذكية التي تتصل عبر جهاز لاسلكي مع الكرسي المتحرك لترجمة حركة الرأس الى أوامر يمتثل لها الكرسي بشكل تلقائي.
كرسي متحرك يتم التحكم به عبر حركة الرأس
- 17 يوليو/ تموز 2017
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