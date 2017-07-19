جهاز كمبيوتر يعمل باللمس يعمل على الطاقة الشمسية
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جهاز كمبيوتر يعمل باللمس يعمل على الطاقة الشمسية

  • 19 يوليو/ تموز 2017

يطرح أنيس القديحي مشكلة تقنية أخرى تواجه سكان توغو حيث يحاول الكثير من الشباب مواكبة التقنيات العالمية بما يتناسب مع قدراتهم. أنيس يلتقي بسام كودو الذي طور جهاز كمبيوتر محمول يعمل باللمس و يستخدم على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة. الجهاز متوافر بسعر مقبول لا يتجاوز سبعين دولارا.