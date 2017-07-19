يطرح أنيس القديحي مشكلة تقنية أخرى تواجه سكان توغو حيث يحاول الكثير من الشباب مواكبة التقنيات العالمية بما يتناسب مع قدراتهم. أنيس يلتقي بسام كودو الذي طور جهاز كمبيوتر محمول يعمل باللمس و يستخدم على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة. الجهاز متوافر بسعر مقبول لا يتجاوز سبعين دولارا.
جهاز كمبيوتر يعمل باللمس يعمل على الطاقة الشمسية
- 19 يوليو/ تموز 2017
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