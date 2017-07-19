تقنية خاصة للتنبؤ الدقيق واللحظي بالأحوال الجوية في توغو
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تقنية خاصة للتنبؤ الدقيق واللحظي بالأحوال الجوية في توغو

  • 19 يوليو/ تموز 2017

تتوقف داليا حيدر عند الشريط الحدودي بين غانا و توغو حيث تسبب التقلبات في المناخ خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية . هذه الظروف دفعت شركة سويدية ناشئة الى ابتكار تقنية خاصة للتنبؤ الدقيق و اللحظي بالأحوال الجوية.