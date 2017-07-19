تتوقف داليا حيدر عند الشريط الحدودي بين غانا و توغو حيث تسبب التقلبات في المناخ خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية . هذه الظروف دفعت شركة سويدية ناشئة الى ابتكار تقنية خاصة للتنبؤ الدقيق و اللحظي بالأحوال الجوية.
تقنية خاصة للتنبؤ الدقيق واللحظي بالأحوال الجوية في توغو
- 19 يوليو/ تموز 2017
-
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو