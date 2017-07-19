واي لاب مركز تقني للابتكار في توغو

في هذه الحلقة الخاصة يزور نسيم رمضان مركزا يدعى واي لاب وهو مكان يقصده عشاق التكنولوجيا وتقنية المعلومات يوفر لهم مساحة للابتكار. اكتشفت هناك كيف يتم استخدام المخلفات الالكترونية كالات النسخ والكومبيوترات القديمة لتركيب طابعات ثلاثية الابعاد تنتج قطعا ومواد تستخدم في حياة السكان المحليين اليومية.