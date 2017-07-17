ما معنى كلمة Hermit؟
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ما معنى كلمة Hermit؟

  • 17 يوليو/ تموز 2017

في إكسترا إنجلش اليوم نتساءل .. هل راودت أحدكم يوماً ما فكرة أن يصبح ناسكا hermit ؟