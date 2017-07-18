ما معنى عبارة Intelligent Machines؟
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ما معنى عبارة Intelligent Machines؟

  • 18 يوليو/ تموز 2017

في إكسترا إنجليش اليوم نسأل، هل يمكن أن نثق بالآلات الذكية Intelligent Machines؟