القدوة الحسنة قارب النجاة للمراهقين

في المقابل، بماذا يشعر الأخ الأكبر أو بشكل عام الشخص الذي تقع على عاتقه مسؤولية تلك القدوة؟

أحمد الضبع صحفي شاب تحدث مع أمنية الخياط عن هذا الدور :