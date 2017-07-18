القدوة الحسنة قارب النجاة للمراهقين

في المقابل، بماذا يشعر الأخ الأكبر أو بشكل عام الشخص الذي تقع على عاتقه مسؤولية تلك القدوة؟
أحمد الضبع صحفي شاب تحدث مع أمنية الخياط عن هذا الدور :
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
في المقابل، بماذا يشعر الأخ الأكبر أو بشكل عام الشخص الذي تقع على عاتقه مسؤولية تلك القدوة؟
أحمد الضبع صحفي شاب تحدث مع أمنية الخياط عن هذا الدور :