القدوة الحسنة قارب النجاة للمراهقين
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القدوة الحسنة قارب النجاة للمراهقين

  • 18 يوليو/ تموز 2017

في المقابل، بماذا يشعر الأخ الأكبر أو بشكل عام الشخص الذي تقع على عاتقه مسؤولية تلك القدوة؟

أحمد الضبع صحفي شاب تحدث مع أمنية الخياط عن هذا الدور :