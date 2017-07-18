القدوة الحسنة قارب النجاة للمراهقين
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القدوة الحسنة قارب النجاة للمراهقين

  • 18 يوليو/ تموز 2017

ولكن لماذا تكتسب مرحلة المراهقة أهمية في تشكيل شخصية المراهقين وأيهما أكثر تأثراً بالقدوة الذكور أم الإناث؟ سؤال طرحته أمنية الخياط على هالة حماد، إستشارية الطب النفس d