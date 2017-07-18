القدوة الحسنة قارب النجاة للمراهقين

ولكن لماذا تكتسب مرحلة المراهقة أهمية في تشكيل شخصية المراهقين وأيهما أكثر تأثراً بالقدوة الذكور أم الإناث؟ سؤال طرحته أمنية الخياط على هالة حماد، إستشارية الطب النفس d