بدأ بريطانيون من أصول أفريقية مشروعاً أسموه "أكاديمية الرجولة" بهدف مساعدة المراهقين الذكور على العبور الآمن إلى مرحلة الرجولة، من خلال تعريفهم على مشاكل المجتمع وتدريبهم على حلها .

ويقول ديفيز ويليمز مؤسس الأكاديمية إن قدوة المراهقين السمر هم الرياضيون ومغنو الراب، دون وجود نموذج حقيقي للأب أو الرجل القدوة.

أمنية الخياط تحدثت مع مصطفى الرفاعي، مهندس شاب،عن قدوته ومثله الأعلى أثناء فترة مراهقته :

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو القدوة الحسنة قارب النجاة للمراهقين

في المقابل، بماذا يشعر الأخ الأكبر أو بشكل عام الشخص الذي تقع على عاتقه مسؤولية تلك القدوة؟

أحمد الضبع صحفي شاب تحدث مع أمنية الخياط عن هذا الدور:

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو القدوة الحسنة قارب النجاة للمراهقين

ولكن لماذا تكتسب مرحلة المراهقة أهمية في تشكيل شخصية المراهقين وأيهما أكثر تأثراً بالقدوة الذكور أم الإناث؟ سؤال طرحته أمنية الخياط على هالة حماد، إستشارية الطب النفسي