ما معنى كلمة Irexit؟
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ما معنى كلمة Irexit؟

  • 19 يوليو/ تموز 2017

في إكسترا إنجليش اليوم نسأل هل على ايرلندا Ireland أن تحذو حذو بريطانيا وتغادر الاتحاد الأوروبي leave the European Union؟