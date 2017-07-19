الصيف "غير شكل"!

مع حلول فصل الصيف يزيد الاهتمام بالمظهر الخارجي خاصة لدى النساء اللواتي يعمدن إلى تغيير لون الشعر، وتحديث خزانة الملابس، بالإضافة طبعا إلى نظام الحمية الذي يسبق الصيف بأسابيع وأحيانا بأشهر. لكن الموضوع ليس حصراً على النساء، صحيح أن هناك من الرجال من يرفض أن يولي المظهر أهمية كبيرة، إلا أن هناك أعداداً متزايدة من الشباب تعتقد بأهمية المظهر

ولا يتوقف الأمر عند تسريحة الشعر ونوعية الملابس، وإنما يصل أحيانا إلى مستحضرات التجميل وحتى العمليات التجميلية. كل ذلك بحجة أن المظهر الخارجي يساعد على كسب ود الآخرين، ويعزز الثقة بالنفس.

مراسلة بي بي سي إكسترا في تونس، رجاء يحياوي، أعدت لنا هذا التقرير