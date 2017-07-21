4تك: منظم حرارة ذكي في أحد مساجد الإمارات

حلقة جديدة مليئة بأحدث التكنولوجيا والابتكارات يقدمها لكم فريق من برنامج 4تك من بريطاينا، سويسرا ودولة الامارات العربية المتحدة.

المحطة الأولى في حلقة هذا الاسبوع مع نسيم رمضان ومن داخل استديوهات بي بي سي في لندن ليطلعنا على الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في معظم التقنيات التي نقدمها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج فورتك.

أما أنيس القديحي يزور جامعة ETH في زيوريخ ويكتشف طائرات دون طيار تستخدم في الحقول لمساعدة المزارعين على اكتشاف النباتات الضارة تمهيدا لإزالتها. تعتمد الطائرة على عدة كاميرات ومجسات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمعرفة صحة النباتات ورسم خريطة تظهر مواقع الأعشاب الضارة.

الجزء الثالث من حلقة 4تك يقدمه نسيم رمضان من إمارة الشارقة في دولة الامارات ، لنتعرف على منظم حرارة ذكي يستخدم لأول مرة في إحدى مساجد الامارة . المنظم مزود بخاصية التعرف التلقائي على مواعيد الآذان من خلال إحداثيات نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لحساب مواقيت الصلاة وتعديل درجة الحرارة تلقائياً ما يخفف من نسبة استهلاك الطاقة.

وأخيرا وللأسبوع الثاني يواصل محمد طه اكتشاف تقنيات وتطبيقات مناظير العمليات الجراحية داخل الأرحام التي يمكن أن تعطي جودة تصوير عالية. تمكّن هذه المناظير الأطباء من إجراء عمليات جراحية لم يكن استخدامها ممكنا من قبل.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

لمشاهدة التقارير الكاملة لأبرز التقنيات التي عرضت في الحلقات السابقة من برنامج 4تك يرجى الضغط على :

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عنوان البرنامج على توتير هو : @BBC4Tech