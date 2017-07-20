ما معنى عبارة The Children’s Word of the Year؟
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ما معنى عبارة The Children’s Word of the Year؟

  • 20 يوليو/ تموز 2017

في اكسترا انجليش اليوم نسأل ما هي كلمة الأطفال لهذا العام؟