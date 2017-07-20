هل يلام الغيور؟
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هل يلام الغيور؟

  • 20 يوليو/ تموز 2017

أما الآن، فلنستمع إلى الخبراء، هذا مستشار العلاج النفسي الدكتور عبد الله الرعود من الأردن، حاورته بسمة كراشة: