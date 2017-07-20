أوقف بأمر قضائي مؤخرا مزاد علني لبيع عدد من المقتنيات الشخصية لنجمة البوب مادونا. من ضمنها مثلا رسالة حب شديدة الخصوصية من صديقها السابق، المغني الراحل توباك شاكور Tupac Shakur وأيضا رسالة أخرى كتبتها خلال التسعينات تصف فيها مستوى النجمتين، ويتني هيوستن Whitney Houston وشارون ستون بالمتواضع .. لكن، بعد وفاة Whitney Houston ، لم تتردد مادونا في امتداح الراحلة واعترفت أنها كانت تغار منها. الغيرة، يراها البعض طبيعية، والبعض الآخر يعتبرها مرضية، فلنستمع إلى بعض الآراء:

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل يلام الغيور؟

أما الآن، فلنستمع إلى الخبراء، هذا مستشار العلاج النفسي الدكتور عبد الله الرعود من الأردن، حاورته بسمة كراشة: