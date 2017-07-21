ما معنى كلمة المهرجانات festivals و الموسيقى music؟
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ما معنى كلمة المهرجانات festivals ؟

  • 21 يوليو/ تموز 2017

في إكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن المهرجانات festivals و الموسيقى music