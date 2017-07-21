الصحفي الآلي!

هل يفرق مع الصحفي خاصة إذا كان في بلد لا يتحدث لغته وربما هو في مكان خطير لتغطية حرب مثلاً ؟
نستمع إلى رأي مراسل بي بي سي شهدي الكاشف من تركيا في حديث له مع فيروز حسني
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
هل يفرق مع الصحفي خاصة إذا كان في بلد لا يتحدث لغته وربما هو في مكان خطير لتغطية حرب مثلاً ؟
نستمع إلى رأي مراسل بي بي سي شهدي الكاشف من تركيا في حديث له مع فيروز حسني