فازت وكالة press association بمنحة من شركة جوجل لإنشاء برنامج ينتج ثلاثين ألف خبر محلي في الشهر الواحد دون الإستعانة بصحفيين.

وسيبدأ العمل بالمشروع ،الذي يعد ثورة في مجال الإعلام الرقمي، بداية العام المقبل حيث سيغطي البرنامج أخبار متنوعة كالتعليم والصحة وغيرها.

ولكن كيف سيتم إنتاج آلاف القصص الإخبارية في هذه المدة القصيرة وما مدى دقتها؟ نعرف التفاصيل من Pete clifton رئيس تحرير وكالة press association

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الصحفي الآلي!

فكرة الإستعانة بالروبوت في مهنة كالصحافة يرى فيها البعض مخاطرة بينما يرى آخرون أنها خطوة جيدة للإستفادة من التكنولوجيا،

فإلى أي مدى يمكن الإعتماد على التكنوجيا في إنتاج الأخبار اليومية؟ سؤال يجيب عليه خالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقمي في حوار مع علي أوجانه

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الصحفي الآلي!

هل يفرق مع الصحفي خاصة إذا كان في بلد لا يتحدث لغته وربما هو في مكان خطير لتغطية حرب مثلاً ؟

نستمع إلى رأي مراسل بي بي سي شهدي الكاشف من تركيا في حديث له مع فيروز حسني