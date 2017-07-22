إكسترا في أسبوع مع رشدي بلقاسمي
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إكسترا في أسبوع مع رشدي بلقاسمي

  • 22 يوليو/ تموز 2017

ضيف بي بي سي إكسترا في أسبوع هو الراقص التونسي رشدي بلقاسمي الذي تحدثنا معه حول رحلته في عالم الرقص الشرقي والانتقادات التي توجه إليه بسبب رغبته في احتراف مهنة الرقص. وتحدثنا معه أيضاً حول دور الفنان في كسر القيود وتغيير المجتمع وما إذا كان التغيير يحدث دفعة واحدة أو بشكل تدريجي. كذلك سألناه عن أهمية المظهر الخارجي في التأثير على نفسية الفرد وعلى تعامله مع الناس..