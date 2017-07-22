ضيف بي بي سي إكسترا في أسبوع هو الراقص التونسي رشدي بلقاسمي الذي تحدثنا معه حول رحلته في عالم الرقص الشرقي والانتقادات التي توجه إليه بسبب رغبته في احتراف مهنة الرقص. وتحدثنا معه أيضاً حول دور الفنان في كسر القيود وتغيير المجتمع وما إذا كان التغيير يحدث دفعة واحدة أو بشكل تدريجي. كذلك سألناه عن أهمية المظهر الخارجي في التأثير على نفسية الفرد وعلى تعامله مع الناس..
إكسترا في أسبوع مع رشدي بلقاسمي
- 22 يوليو/ تموز 2017
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