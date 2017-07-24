ما معنى عبارة Honesty Boxes؟
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ما معنى عبارة Honesty Boxes؟

  • 24 يوليو/ تموز 2017

اليوم في إكسترا إنجليش نسألهل بدأنا نشهده نهاية HONESTY BOXES ؟ وهي عبارة تعني الدفع مقابل السلع و الخدمات دون أن يكون هناك بائع يراقبك