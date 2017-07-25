يزور أنيس القديحي يزور جامعة ETH في زيوريخ ويكتشف طائرات دون طيار تستخدم في الحقول لمساعدة المزارعين على اكتشاف النباتات الضارة تمهيدا لإزالتها. تعتمد الطائرة على عدة كاميرات ومجسات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمعرفة صحة النباتات ورسم خريطة تظهر مواقع الأعشاب الضارة.
طائرات دون طيار لإكتشاف النباتات الضارة
- 25 يوليو/ تموز 2017
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