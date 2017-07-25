للأسبوع الثاني يواصل محمد طه اكتشاف تقنيات وتطبيقات مناظير العمليات الجراحية داخل الأرحام التي يمكن أن تعطي جودة تصوير عالية. تمكّن هذه المناظير الأطباء من إجراء عمليات جراحية لم يكن استخدامها ممكنا من قبل.
مناظير لعمليات جراحية للأجنة داخل الأرحام
- 25 يوليو/ تموز 2017
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