مناظير لعمليات جراحية للأجنة داخل الأرحام
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مناظير لعمليات جراحية للأجنة داخل الأرحام

  • 25 يوليو/ تموز 2017

للأسبوع الثاني يواصل محمد طه اكتشاف تقنيات وتطبيقات مناظير العمليات الجراحية داخل الأرحام التي يمكن أن تعطي جودة تصوير عالية. تمكّن هذه المناظير الأطباء من إجراء عمليات جراحية لم يكن استخدامها ممكنا من قبل.