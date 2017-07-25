مناظير لعمليات جراحية للأجنة داخل الأرحام

للأسبوع الثاني يواصل محمد طه اكتشاف تقنيات وتطبيقات مناظير العمليات الجراحية داخل الأرحام التي يمكن أن تعطي جودة تصوير عالية. تمكّن هذه المناظير الأطباء من إجراء عمليات جراحية لم يكن استخدامها ممكنا من قبل.