يزور نسيم رمضان إمارة الشارقة في دولة الامارات ، لنتعرف على منظم حرارة ذكي يستخدم لأول مرة في إحدى مساجد الامارة . المنظم مزود بخاصية التعرف التلقائي على مواعيد الآذان من خلال إحداثيات نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لحساب مواقيت الصلاة وتعديل درجة الحرارة تلقائياً ما يخفف من نسبة استهلاك الطاقة.
منظم حرارة ذكي في أحد مساجد الإمارات
- 25 يوليو/ تموز 2017
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