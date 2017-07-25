منظم حرارة ذكي في أحد مساجد الإمارات

يزور نسيم رمضان إمارة الشارقة في دولة الامارات ، لنتعرف على منظم حرارة ذكي يستخدم لأول مرة في إحدى مساجد الامارة . المنظم مزود بخاصية التعرف التلقائي على مواعيد الآذان من خلال إحداثيات نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لحساب مواقيت الصلاة وتعديل درجة الحرارة تلقائياً ما يخفف من نسبة استهلاك الطاقة.