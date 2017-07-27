4تك: للمرة الأولى لقاء مع مبتكرين جزائريين

المحطة الأولى في حلقة هذا الاسبوع مع نسيم رمضان ومن داخل استديوهات بي بي سي في لندن ليعرفنا على المركبة الفضائية كاسيني التي أطلقتها ناسا قبل أشهر والتي تعتبر من أكبر المركبات التي زارت الفضاء.

أما أنيس القديحي يزور جامعة TUM في ميونيخ ليطلعنا على مشروع لبناء وإطلاق قمر اصطناعي صغير يعتمد على تقنيات يتم تطويرها ذاتيا في الجامعة . وتعتبر هذه التقنيات ملائمة للأقمار الاصطناعية التي تحلق في مدار منخفض حول الكرة الارضية.

الجزء الثالث من حلقة 4تك يقدمه نسيم رمضان من إمارة دبي في دولة الامارات ، يعرفنا من خلاله على مدرسة متطورة تحتوي على أكثر من 25 مختبرا تتوزع بين مجالات مختلفة كالروبوتات، العلوم، التصنيع، الموسيقى، الكومبيوتر وحتى الانتاج التلفزيوني .

وللمرة الأولى في برنامج 4تك نزو الجزائر التي تبذل جهدا من أجل رفع تصنيفها العالمي في مجال اعتماد التقنيات خاصة في مجال الإعلام والاتصال. وقد أسفرت هذه الجهود عن تقدم الجزائر مؤخرا بمقدار تسع نقاط في هذا التصنيف العالمي. يلتقي محمد طه مجموعة من المبتكرين الجزائريين ونتعرف على اختراعاتهم التقنية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

لمشاهدة التقارير الكاملة لأبرز التقنيات التي عرضت في الحلقات السابقة من برنامج 4تك يرجى الضغط على :

http://www.bbc.com/4tech

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على توتير هو : @BBC4Tech