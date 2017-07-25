ما معنى عبارة Palestine Expo؟
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ما معنى عبارة Palestine Expo؟

  • 25 يوليو/ تموز 2017

في اكسترا انجليش نتحدث اليوم عن مرور مائة عام على توقيع إعلان بلفور في المملكة المتحدة، و احتضان مدينة لندن لمعرض عن فلسطين Palestine Expo.