بعد الهبوط إلى القاع.. الصعود الى القمة

هل تريدين أخذ ابنتك حية أم جثة؟ .. عبارة قالها الزوج لأم جاهانارا ودفعت ابنتها للفرار من المنزل في ولاية راجستان الهندية تاركة أطفالها الأربعة.

الزوج حرم جاهانارا من رؤيتهم، ورفض دفع النفقة لها. لذلك قررت أن تجوب مدينة جابيور وتسأل العلماء المتخصصين عن وضع المرأة في الاسلام والقرآن، وهو ما ألهمها بعد البحث والتقصي لتلتحق بدورة لمدة عامين لتأهيل النساء بالعلوم الشرعية ..لتصبح جاهانارا من النساء القاضيات الأوائل في الهند.. فهل الشدائد تساعدنا في طرق أبواب بدايات جديدة؟

أحمد هشام مؤسس وصاحب شركة للتسويق الالكتروني، بدأ حياته العملية في السنة الأولى من الجامعة، وترقى تدريجيا حتى وصل لمنصب كبير في إحدى شركات الاتصال الكبرى، لكنه تحدث مع امنية الخياط عن يوم غير مجرى حياته..

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو بعد الهوبط إلى القاع.. الصعود الى القمة: أحمد هشام مؤسس وصاحب شركة للتسويق الالكتروني

ولكن هل طبيعة البشر هي ما تحدد طريقة تعامل الانسان مع الشدائد؟ سؤال طرحته هالة صالح على الدكتور نبيل القطب إستشاري الطب النفسي .