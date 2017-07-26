ما معنى كلمة fashion؟ تابعوا اكسترا اليوم لمعرفة المزيد
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما معنى كلمة Fashion؟

  • 26 يوليو/ تموز 2017

في إكسترا إنجليش اليوم نسأل هل يجب تغيير طريقة تفكيرنا change the way we think بالموضة fashion؟