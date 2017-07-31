للمرة الأولى في برنامج 4تك نزو الجزائر التي تبذل جهدا من أجل رفع تصنيفها العالمي في مجال اعتماد التقنيات خاصة في مجال الإعلام والاتصال. وقد أسفرت هذه الجهود عن تقدم الجزائر مؤخرا بمقدار تسع نقاط في هذا التصنيف العالمي. يلتقي محمد طه مجموعة من المبتكرين الجزائريين ونتعرف على اختراعاتهم التقنية.
مبتكرون جزائريون لأول مرة في فورتك
- 31 يوليو/ تموز 2017
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