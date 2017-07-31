مشروع بناء وإطلاق قمر اصطناعي صغير

يزور أنيس القديحي جامعة TUM في ميونيخ ليطلعنا على مشروع لبناء وإطلاق قمر اصطناعي صغير يعتمد على تقنيات يتم تطويرها ذاتيا في الجامعة . وتعتبر هذه التقنيات ملائمة للأقمار الاصطناعية التي تحلق في مدار منخفض حول الكرة الارضية.