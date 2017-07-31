مدرسة متطورة تحتوي على أكثر من 25 مختبرا في دبي

يزور نسيم رمضان إمارة دبي في دولة الامارات ، ويعرفنا من خلال زيارته على مدرسة متطورة تحتوي على أكثر من 25 مختبرا تتوزع بين مجالات مختلفة كالروبوتات، العلوم، التصنيع، الموسيقى، الكومبيوتر وحتى الانتاج التلفزيوني .