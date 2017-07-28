أصدرت تعليمات جديدة في الأردن تنظم عملية منح المحاكم الشرعية إذن الزواج لمن هم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة إلا أنها نصت على ونصت على بعض الشروط من ضمنها ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين خمس عشرة سنة، وألا يكون الخاطب متزوجا، ولا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم. تقول دائرة قاضي القضاة إنها تسعى لتضييق حدود زواج القصر بوضعها مثل هذه القيود والضوابط، ولا سيما أن الأرقام مخيبة للآمال إذ أنها تشير إلى أن نسبة هذا الزواج في الأردن تصل إلى 13.4 في المائة سنويا.

مراسل إكسترا في الأردن ربيع حمامصة التقى بكل من أحمد وراما اللذين تزوجا في سن مبكرة وسألهما أولا عما دفع كل منهما للارتباط ببعضهما البعض رغم صغر سنهما

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو جدل محتدم حول سن الزواج

فما هي التعليمات أو البنود الجديدة التي يتعلق بسن الزواج في الأردن؟ هذا السؤال طرحه مراسل إكسترا في الأردن ربيع حمامصة على المستشار القانوني الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والرأي في الأردن .

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو جدل محتدم حول سن الزواج

إلا أن هذه التعليمات من وجهة نظر الحقوقيين لا تلبي الطموح في الحد من زواج القاصرات، لأن الأصل هو إلغاء زواج القاصرات من القانون وليس إصدار تعليمات لتنظيمه. وهذا ما تشرحه لنا المحامية إنعام العشا رئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني لمراسل إكسترا في الأردن ربيع حمامصة .