نستضيف في إكسترا في أسبوع سمر يوسف الصحفية والمدونة لنتعرف عليها وعلى اهتماماتها وتحولها مهنيا من الصحافة إلى عالم الأزياء. كما نناقش معها موضوع البدايات الجديدة وقدرة الانسان الوقوف على قدميه بعد كبوة، ونتحدث معها عن دور المواطن للحد من تجاوزات البعض المسيئة للمجتمع بالإضافة إلى موضوعات أخرى عدة
إكسترا في أسبوع مع سمر يوسف
- 29 يوليو/ تموز 2017
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