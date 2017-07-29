إكسترا في أسبوع مع سمر يوسف
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إكسترا في أسبوع مع سمر يوسف

  • 29 يوليو/ تموز 2017

نستضيف في إكسترا في أسبوع سمر يوسف الصحفية والمدونة لنتعرف عليها وعلى اهتماماتها وتحولها مهنيا من الصحافة إلى عالم الأزياء. كما نناقش معها موضوع البدايات الجديدة وقدرة الانسان الوقوف على قدميه بعد كبوة، ونتحدث معها عن دور المواطن للحد من تجاوزات البعض المسيئة للمجتمع بالإضافة إلى موضوعات أخرى عدة