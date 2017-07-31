منحة بي بي سي عربي للصحافة الرقمية

من جديد، عالم الصحافة يعيش تغيراً ثورياً. فعدد من يتابعون الأخبار إلكترونياً في ازدياد سريع، وعدد من يعتمدون على أجهزتهم النَقالة لمصدر للأخبار والمعلومات. ونتيجة لكل ذلك، برزت الصحافة الرقمية كنمط صحفي جديد متعدد الوسائط يُغرق المرءَ في الموضوع باستخدام عدد أكبر من حواسه. وصار بإمكان الناس الذين لا وقت لديهم لقراءة التقارير الصحفية، أن يستخدموا خرائط أو مدونات أو نصوصاً قصيرة محملة بالصور والڤيديو والصوت. وفي بعض الأحيان تكون محملة بمشاهد ملتقطة أو مصورة بتقنية 360 درجة، أو حتى "ألعاب ڤيديو إخبارية". لتكون الاحتمالات المتاحة اليوم لا نهائية.

شروط المشاركة:

-أن يكون العمل صحفياً، وأن يكون عن مواضيع معاصرة

-عن العالم العربي

-يجب أن يكون العمل منتجاً بعد الأول من كانون الثاني يناير 2016

-نَقبل، بل نشجع، المشاركة بأعمال ومشاريع طلابية

-لا يُشترط أن يكون العمل جديداً

-يجب أن لا تكون الأعمال المشاركة مدعومة أو ممولة من قبل مؤسسة إعلامية كبرى

-يمكن إرسال الأعمال إما كرابط إلكتروني أو على بطاقة ذاكرة أو USB أو قرص صلب أو CD أو DVD (لن يقوم المهرجان بإعادة الأعمال المرسلة)

-نرحب بالمشاركات من جميع أنحاء العالم، لكن لغتها الرئيسية يجب أن تكون العربية أو الإنكليزية، أو مترجمة إلى أي من هاتين اللغتين

يمكن أن يُرشح المشاركون في فئة الصحافة الرقمية لجائزة بي بي سي عربي للصحفي الشاب أو لجائزة ليليان لاندور للتميز الصحفي.

نرجوا زيارة صفحتنا الخاصة للمشاركة في المهرجان، لتحميل طلب المشاركة، وتعبئته وإرساله لنا.