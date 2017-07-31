ما معنى Stammer؟
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ما معنى كلمة Stammer؟

  • 31 يوليو/ تموز 2017

في إكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن مسرحية تتناول قصة طفل يدعى ALEX يعاني من التأتأة a stammer