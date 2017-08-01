"حديث الساعة" خطاب العاهل المغربي .. رسائل وتكهنات

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الذكرى الثامنة عشرة لجلوسه على العرش، عدة رسائل للمجتمع المغربي ، أكد خلالها عدم رضاه عن الطريقة التي تدار بها السياسة في البلاد، وشدد على ضرورة تطبيق الدستور ومحاسبة المسؤولين، فضلاً عن إصداره عفواً عن بعض المعتقلين السياسيين. وانتقد العاهل المغربي في خطابه الأداء السياسي وسوء الإدارة نافياً وجود ما يسميه البعض المقاربة الأمنية في التعامل مع حراك الريف المشتعل في بعض مناطق الشمال.

الخطاب الملكي هذا العام يتزامن مع اضطرابات كبيرة في منطقة الحسيمة وجاراتها منذ أكتوبر 2016، ومن ثم فقد جاء محملاً برسائل للحكومة وللمواطنين وللساسة، على حد سواء، لا سيما أن التباطؤ الكبير في الأداء الحكومي يزيد من حرارة الموقف في عموم المغرب. تابعونا غدا الأربعاء حلقة جديدة من حديث الساعة بعد موجز السابعة بتوقيت غرينتش

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