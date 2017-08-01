ما معنى space mission؟
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ما معنى space mission؟

  • 1 أغسطس/ آب 2017

في إكسترا إنغلش اليوم نتحدث عن بعثة فضائية space mission إلى كوكب عطارد mercury