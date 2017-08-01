هل أعاد مهرجان وهران الحياة لقاعات السينما؟

اختتم أمس مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في طبعته العاشرة بمشاركة العديد من الفنانين من الجزائر و دول عربية. فهل أعاد مهرجان وهران غربي الجزائر الحياة لقاعات السينما التي تعرف ركودا طوال العام؟

يبدو أن قاعات السينما شهدت إقبالا من طرف الجمهور لمشاهدة الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان وتلك المعروضة على هامشه.وكان مهرجان وهران مناسبة لإنعاش قاعات السينما التي قلما يتوجه إليها الجمهور حيث تسعى وزارة الثقافة الجزائرية إلى تشجيع الاستثمار فيه .

المزيد في تقرير مراسل اكسترا من الجزائر فوزي بن جامع .