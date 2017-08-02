كشف إفرايم هاليفي Efraim Halevy، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، عن الدور الكبير الذي لعبه جواسيسها للحصول على وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ونقلت جريدة جيروسليم بوست الإسرائيلية عن مجلة Fathom البريطانية اليهودية، بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور، أن شبكة التجسس اليهودية لعبت دوراً رئيسياً للحصول عليه، الأمر الذي مهد الطريق لإقامة دولة إسرائيل. وإذا كان لجواسيس إسرائيل دور في إقامتها، فإن جواسيس عرباً لعبوا دوراً مهماً في قضايا بلدانهم، تُعرفنا على بعضهم مراسلتنا في القاهرة أميمة الشاذلي.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الجاسوسية: مهنة الخطر والغموض

كان جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» قد أعلن مؤخراً عن إنشاء صندوق استثمار للمساعدة في اكتساب معرفة جديدة في مجال التجسس، والحصول على آليات جديدة لاستخلاص المعلومات وتنفيذ العمليات بمزيد من السرية.

أميمة الشاذلي تحدثت إلى د. نبيل فاروق الكاتب المتخصص في أدب الجاسوسية، وسألته عن الأدوات التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات، هل تختلف من الدولة المتقدمة إلى الدولة النامية؟