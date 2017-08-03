أنا الشاهد: نتعرف على أنواع التين الشوكي في اليمن

في هذه الحلقة من برنامج أنا الشاهد: نتعرف على متطوعة أمريكية في المغرب من "هيئة السلام الأمريكية" التي تهدف إلى التبادل الثقافي بين البلدين.

ونستمع إلى مطالب رابطة شؤون المدارس الخاصة في العراق.

وفي لبنان، نادي نبض الشباب ينظم معرض للكتب بالتعاون مع دار الفارابي للنشر لتشجيع طلاب الجامعة اللبنانية على القراءة.

ونتعرف على أنواع التين الشوكي في اليمن.

للمشاركة في البرنامج يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني shahid@bbc.co.uk

أو عبر صفحة البرنامج على فيسبوك fb.com/BBCArabicShahid

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