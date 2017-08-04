بلا قيود مع د. اياد علاوي نائب الرئيس العراقي ..

نفى نائب رئيس الجمهورية العراقي د. أياد علاوي قدرة السعودية لوحدها وقف التوغل الايراني في العراق مؤكداً ان ذلك بحاجة الى جهد عربي مشترك، وقال خلال اللقاء الذي اجراه معه برنامج بلا قيود انه لم يتم الاتفاق مع تيار مقتدى الصدر لتشكيل تحالف يخوض الانتخابات القادمة في العراق وان كتلته في مرحلة اجراء التفاهمات مبيناً ان تيار الصدر هو الاقرب لكتلته السياسية من بين التيارات الاسلامية الشيعية.