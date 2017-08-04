4تك: تقنية تساعدك على الاقلاع عن التدخين

حلقة جديدة مليئة بأحدث التكنولوجيا والابتكارات يقدمها لكم فريق من برنامج 4تك من اسكتلندا وبريطانيا ولبنان.

المحطة الأولى في حلقة هذا الاسبوع تقدمها داليا حيدر من جامعة "هيريوت وات" في اسكتلندا وتعرفنا على تقنية محاكاة للثقب الأسود عبر الليزر.

أما أنيس القديحي يلتقي في لندن بفنان تشكيلي بريطاني يستخدم تقنيات العالم الافتراضي لإعادة الحياة إلى معرض للصور الفوتوغرافية. يقد التقرير ملصقات تحتوي على جينات اصطناعية تستخدم لتوثيق هوية العمل الفني وتمييزه عن الأعمال المقلدة.

الجزء الثالث من حلقة 4تك يقدمه نسيم رمضان من لبنان حيث يزور المركز البريطاني اللبناني للتبادل التكنولوجي والذي يعد أبرز المراكز التي تدعم الشركات الناشئة في مجال التقنية في لبنان. خلال الزيارة نلتقي نبشركتين ناشئتين الاولى تقدم تقنيات مبتكرة في الهولوغرام والثانية تقدم تقنية تساعد على الاقلاع عن التدخين.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

لمشاهدة التقارير الكاملة لأبرز التقنيات التي عرضت في الحلقات السابقة من برنامج 4تك يرجى الضغط على :

http://www.bbc.com/4tech

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على توتير هو : @BBC4Tech