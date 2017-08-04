فقدت فيلسوفة فرنسية حياتها بعد أن غامرت في انقاذ طفلين على أحد الشواطىء المحاذية لمدينة سان تروبيه الفرنسية. وكانت المفكرة Anne Dufourmantelle البالغة من العمر 53 عاما، تستجم حين تحول علم الإنذار على الشاطئ من اللون البرتقالي الى اللون الاحمر لتنبيه المصطافين الى الخطر. لكن Anne اندفعت باتجاه البحر لإنقاذ الطفلين بدلا أن تهرب بنفسها، الا ان موجة عاتية سحبتها الى المياه لتغرق فيها، بينما تمكن رجال الانقاذ لاحقا من انقاذ الطفلين. والفيلسوفة معروفة في الاوساط الثقافية بدعوتها المستمرة الى المجازفة والمغامرة في الحياة. وكتبت في اكثر من مقال عن ان الحياة بدون المخاطرة لا تعد حياة من الأصل .. سوسن صبوح حاورت سهى، وهي أم لطفلين تصف نفسها بالمتوجسة دائما

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ما الحد الفاصل بين المخاطرة المحسوبة والتهور؟

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جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ما الحد الفاصل بين المخاطرة المحسوبة والتهور؟

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