إكسترا في أسبوع مع سهى عراف
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إكسترا في أسبوع مع سهى عراف

  • 5 أغسطس/ آب 2017

يستضيف اكسترا في أسبوع المخرجة الفلسطينية سهى عراف التي ولجت الى عالم الشاشة من خلال الأفلام الوثائقية ثم قررت تركها إلى الأفلام الطويلة. نناقش معها بعض المواضيع التي عرضناها خلال الأسبوع مثل مهرجان وهران للسينما في الجزائر ونسألها عن الطريقة التي قدمت بها السينما الفلسطينية النسائية الاحتلال؟ وكيف عالجت المرأة وقضاياها؟