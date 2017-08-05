يستضيف اكسترا في أسبوع المخرجة الفلسطينية سهى عراف التي ولجت الى عالم الشاشة من خلال الأفلام الوثائقية ثم قررت تركها إلى الأفلام الطويلة. نناقش معها بعض المواضيع التي عرضناها خلال الأسبوع مثل مهرجان وهران للسينما في الجزائر ونسألها عن الطريقة التي قدمت بها السينما الفلسطينية النسائية الاحتلال؟ وكيف عالجت المرأة وقضاياها؟
إكسترا في أسبوع مع سهى عراف
- 5 أغسطس/ آب 2017
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