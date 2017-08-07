تقنية تساعدك على الاقلاع عن التدخين

يزور نسيم رمضان لبنان وتحديدا المركز البريطاني اللبناني للتبادل التكنولوجي والذي يعد أبرز المراكز التي تدعم الشركات الناشئة في مجال التقنية في لبنان. خلال الزيارة يلتقي بشركتين ناشئتين الاولى تقدم تقنيات مبتكرة في الهولوغرام والثانية تقدم تقنية تساعد على الاقلاع عن التدخين.