يلتقي أنيس القديحي في لندن بفنان تشكيلي بريطاني يستخدم تقنيات العالم الافتراضي لإعادة الحياة إلى معرض للصور الفوتوغرافية. يقد التقرير ملصقات تحتوي على جينات اصطناعية تستخدم لتوثيق هوية العمل الفني وتمييزه عن الأعمال المقلدة.