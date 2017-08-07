يلتقي أنيس القديحي في لندن بفنان تشكيلي بريطاني يستخدم تقنيات العالم الافتراضي لإعادة الحياة إلى معرض للصور الفوتوغرافية. يقد التقرير ملصقات تحتوي على جينات اصطناعية تستخدم لتوثيق هوية العمل الفني وتمييزه عن الأعمال المقلدة.
جينات اصطناعية تستخدم لتوثيق هوية العمل الفني
- 7 أغسطس/ آب 2017
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو