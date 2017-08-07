تقنية محاكاة للثقب الأسود عبر الليزر
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تقنية محاكاة للثقب الأسود عبر الليزر

  • 7 أغسطس/ آب 2017

تزور داليا حيدر جامعة "هيريوت وات" في اسكتلندا وتعرفنا على تقنية محاكاة للثقب الأسود عبر الليزر